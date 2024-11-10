Министр иностранных дел Франции надеется, что Маск не сделает с демократией США то, что он сделал с Twitter.

Страны Европы готовятся к последствиям второго президентского срока Дональда Трампа и следят за его союзником-миллиардером Илоном Маском, пишет Politico. В частности министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Le Parisien рассказал о роли, которую может сыграть Маск в новой администрации Трампа.

"Будем надеяться, что он не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter. Демократия - это хрупкое сокровище", - подчеркнул он.

В Politico отметили, что Маск играл "ключевую роль" во время предвыборной кампании Трампа, ведь выступал на митингах, вкладывая миллионы в "протрамповский комитет политических действий" и используя соцсеть X для продвижения Трампа.

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"Миллиардер, который родился в Южной Африке, теперь, похоже, готов присоединиться к команде Трампа с самого начала его второго срока. Неожиданным событием стало то, что на этой неделе технологический магнат присоединился к телефонному разговору между новоизбранным президентом Соединенных Штатов и Владимиром Зеленским в Украине", - добавили в издании.

В материале напомнили, что Барро знаком с Илоном Маском, ведь был младшим министром технологий Франции в то время, как владелец Tesla приобрел соцсеть X. В том же году Барро отметил, что был "шокирован" тем, как Маск ведет себя с платформой.

Также он не один раз заявлял, что не будет выступать против запрета соцсети в ЕС, если X откажется соблюдать Закон о цифровых услугах.

"Мы никогда не позволим, чтобы публичные дебаты были переданы дерегулированным социальным сетям в руки особых интересов, будь то американских или китайских", - отметил Барро в интервью Le Parisien.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, в США завершили подсчет голосов на президентских выборах. По результатам голосования, Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%) против 70,9 миллиона у Харрис (48%).

В то же время издание The New York Times писало, что второй срок Дональда Трампа станет испытанием для Европы. В издании подчеркнули, что правительства Франции и Германии сейчас ослаблены внутриполитическими проблемами, а потому сильный европейский ответ может быть трудно сформировать.

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