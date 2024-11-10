По мнению обозревателя, конфликт между избранным президентом США и бизнесменом почти неизбежен.

Избранный президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что в течение своей избирательной кампании с пиететом высказывался о миллиардере Илоне Маске, в конце концов не захочет делиться властью с бизнесменом. Такое мнение в интервью CNN высказала известная американская политическая обозревательница Кара Свишер.

По ее словам, конфликт между Маском и Трампом почти неизбежен, ведь привлекательность двух самых влиятельных людей мира означает, что им будет трудно "сосуществовать".

"Один из моих любимых фильмов - "Горец", "может быть только один", и это будет Дональд Трамп", - сказала Свишер.

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Издание напоминает, что Маск сыграл важную роль в кампании Трампа, управляя кампанией в ключевом штате Пенсильвании, "выступая в качестве заменителя на многих митингах и продвигая прореспубликанский контент" на своей платформе Х. При этом после победы Трампа состояние Маска выросло примерно на 12 миллиардов долларов.

Обозревательница также не верит, что Маск будет претендовать на должность в администрации новоизбранного президента:

"Илон очень раздражен, как и Трамп, и я не думаю, что Трампу понравится внимание, которое Илон собирается привлечь к себе".

Илон Маск в предвыборной кампании Дональда Трампа

Как сообщал УНИАН, американский миллиардер Илон Маск отреагировал мемом на победу Трампа на выборах президента США. Бизнесмен опубликовал мем, на котором тащит свои вещи в Овальный кабинет Белого дома.

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