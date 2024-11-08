Переизбрание Трампа означает, что и Европейский Союз, и европейская составляющая НАТО должны быть усилены и избегать расколов, говорит трансатлантический координатор немецкого правительства Михаэль Линк.

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США испытает Европу на способность сохранять солидарность, прилагать больше усилий для развития собственных вооруженных сил и защищать свои экономические интересы. Об этом пишет The New York Times.

"Второе президентство Трампа может стать для Европы катализатором для укрепления своих позиций перед лицом более ненадежной Америки. Но далеко не факт, что континент готов воспользоваться этим моментом", – пишет издание.

Правительства Франции и Германии сейчас ослаблены внутриполитическими проблемами, а потому сильный европейский ответ может быть трудно сформировать.

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"Победа Трампа очень болезненна для европейцев, поскольку она ставит перед ними вопрос, от которого они пытались спрятаться: "Как нам вести себя с Соединенными Штатами, которые видят в нас больше конкурента и неприятность, чем друга, с которым можно работать?". Он должен объединить Европу, но это не значит, что Европа обязательно объединится", – отметила Джорджина Райт, заместитель директора по международным исследованиям в Институте Монтеня в Париже.

Что касается экономики, то Европейский Союз уже несколько месяцев планирует, как он будет вести себя с президентом Трампом. Там подготовили первоначальное предложение покупать больше американских товаров, чтобы попытаться предотвратить новые тарифы, и разработали проект ответных тарифов на американские товары, чтобы ответить на случай, если Трамп прибегнет к более протекционистским действиям.

В вопросе безопасности же есть беспокойство относительно того, что президентство Трампа будет означать для Украины, войны, которую как уверяет Трамп, он может закончить очень быстро, а также относительно периодических угроз Трампа вывести Соединенные Штаты из НАТО, ведь на этот раз в руках республиканца будет больше власти, чем в предыдущий срок.

Трамп не раз упрекал НАТО, что некоторые страны тратят на оборону слишком мало, а также заявлял, что Европа должна активнее участвовать в поддержке Украины. Не так давно НАТО начало перебирать на себя функции контактной группы по вопросам Украины (Рамштайн) от Соединенных Штатов. Страны НАТО также пообещали предоставить Украине в следующем году не менее 40 миллиардов евро, или около 43 миллиардов долларов.

Трансатлантический координатор немецкого правительства Михаэль Линк заявил, что переизбрание Трампа означает, что и Европейский Союз, и европейская составляющая НАТО должны быть усилены и избегать расколов:

"Мы не можем просто пассивно ждать, что сделает Трамп или что сделает Путин".

По его словам, европейцы должны "четко заявить, чего мы ожидаем от США, что они должны выполнять свои обязательства в НАТО, и что если они отойдут от Украины, то, в конце концов, это только поможет Китаю. Если Россия выиграет в Украине, то выиграет и Китай".

Существует также беспокойство относительно демократических ценностей и верховенства права, а также относительно очевидного увлечения Трампа теми, кого он считает сильными лидерами. Это диктатор Владимир Путин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и лидер Китая Си Цзиньпин.

"Трамп считается знаменосцем для таких популистских правоцентристских и правых лидеров Европы, как Орбан, который установил то, что он называет "нелиберальной демократией", а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Его победа неизбежно вдохновит их и поощрит других дублировать более националистическую и менее либеральную политику, построенную на остановке нежелательной миграции и протекционизме", – говорится в материале.

В Европе уже наблюдается снижение поддержки демократических, либеральных, прогрессивных ценностей и рост экстремистских партий правого толка. Победа Трампа может ослабить сплоченность Европы и ее голос, пишет издание.

Победа Трампа на выборах: что пишут западные медиа

Издание Foreign Policy сообщает, что поддержка республиканцев по увеличению расходов на отправку оружия в Киев снижается, и Трамп, вероятно, выполнит свое обещание добиваться мирного соглашения. Но проблема заключается в том, что мир, скорее всего, будет достигнут на условиях, не выгодных для Украины.

The Guardian призывает не надеяться на мирный план Трампа. По мнению британских журналистов, республиканец не хочет, чтобы после заключения мира между Украиной и РФ все говорили, что диктатор Путин смог задурить ему голову, ведь следующий президент США любит, когда его хвалят как сильного лидера. Но первый президентский срок Трамп уже показал, чего на самом деле стоят его дипломатические таланты – его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном завершились ничем.

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