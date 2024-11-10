Республиканцы получили большинство в Сенате и могут выиграть борьбу за Палату.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп забрал последний "шаткий" штат - Аризону, во время выборов президента, пишет Reuters.

"Республиканец Трамп, который получил 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы в Белом доме до утра в среду, теперь имеет, как ожидается, 312 голосов против 226 у Харрис", - отмечают журналисты.

Таким образом Трамп получил выборщиков во всех семи "шатких" штатах. Отмечается, что он набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%) против 70,9 миллиона у Харрис (48%). Кроме того, республиканцы получили большинство в Сенате, а за Палату представителей еще продолжается борьба. Там пока также лидируют республиканцы.

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Выборы в США: другие важные новости

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп принял решение не брать в свою новую администрацию экс-посла США Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Оба политика выступали за поддержку Украины в войне против России.

Между тем советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Трамп не будет поддерживать инициативы Путина, ведь это может нанести удар по его личной репутации.

В то же время вице-президент США Камала Харрис, как пишет Newsweek, после проигрыша на президентских выборах может стать судьей Верховного суда США. Вероятно, Байден может поспешить с этим решением, чтобы успеть до возвращения Трампа в Белый дом.

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