Источники, близкие к американскому президенту, рассказали, что повлияло на качество выступления Байдена.

Причиной того, что действующий президент США Джо Байден неудачно выступил на дебатах с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, может быть то, что они проходили в поздно.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди советников Байдена. Во время дебатов сТрампом Байден часто выглядел потерянным и давал бессвязные ответы хриплым голосом, напомнило издание. По данным источников, близких к главе государста, это связано с тем, что 90-минутные дебаты начались очень поздно по времени - в 21:00.

А Байден обычно работает с 10:00 до 16:00, и многие из его публичных мероприятий проходят именно в этот промежуток ремени. По словам источников, вне этого времени Байден с большей вероятностью будет уставшим и допускать ошибки.

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Дебаты Байдена и Трампа

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня. Выступление президента прошло не лучшим образом.

Президет США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах с Дональдом Трампом, но не планирует выходить из президентской гонки.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил президент США.

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