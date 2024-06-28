Экс-президент США похвастался своими достижениями в игре в гольф.

Выборы в США 2024 в центре внимания. Глава Штатов, демократ Джо Байден и кандидат на пост президента страны, республиканец Дональд Трамп провели первые теледебаты, во время которых, в том числе высказались о своем возрасте.

Байден в эфире CNN ответил на вопрос об обеспокоенности избирателей его возрастом. Американский лидер сказал, что "этот парень (Трамп, - Ред.) на три года моложе и гораздо менее компетентен". "Во-первых, меня половину карьеры критиковали за то, что я самый молодой человек в политике..., а теперь я самый старший", - заявил глава США.

Трамп сказал, что чувствует себя в хорошей форме и рассказал о своих достижениях в игре в гольф. "Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже не средние", - похвастался экс-президент. Политик добавил, что речь идео о регулярных клубных чемпионатах.

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"Чтобы сделать это, вы должны быть достаточно умными, и вы должны быть в состоянии бить мяч далеко. Он (Байден, - Ред.) этого не делает", - утверждал Трамп. Байден в свою очередь пошутил, что был бы рад устроить с оппонентом соревнование по вождению.

Состоялись дебаты Трамп - Байден - что стоит знать

Кандидаты на пост президента США дебатировали в городе Атланта. Стоит отметить, что Байден - самый старший американский президент, политику 81 год. Его оппоненту 78 лет, и политик был одним из старейших лидеров Штатов.

Во время дебатов Байден и Трамп, в частности, говорили о войне в Украине. Республиканец отмечал, что считает неприемлемыми ультиматумы России для завершения войны. Демократ подчеркивал, что, если РФ одержит победу на украинской земле, то агрессия россиян угрожает Польше и Беларуси.

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