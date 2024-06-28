По словам Байдена, он бы не стал баллотироваться на должность вновь, если бы не верил, что сможет выполнить свою работу.

Президет США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах с Дональдом Трампом, но не планирует выходить из президентской гонки.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил президент США, выступая на мероприятии в Северной Каролине, передает Reuters.

Также он заявил, что нацелен на победу, в частности, в Северной Каролине.

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"Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Ставки слишком высоки", – добавил Байден.

Дебаты Байдена и Трампа - детали

Выступление президента США состоялось на следующий день после его дебатов с Дональдом Трампом, на которых Байден выступил не лучшим образом.

УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. По данным CNN, только 5% опрошенных сказали, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать. Тем не менее, Байден "не выбывает" из гонки 2024 года. Об этом заявил официальный представитель предвыборной кампании действующего главы Белого дома Сет Шустер.

Кабинет президента США Джо Байдена должен применить 25-ю поправку Конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после "катастрофических дебатов накануне вечером". Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон

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