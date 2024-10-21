Даже республиканцы готовы голосовать за соперницу Трампа из-за его негативного отношения к Украине.

Для американских избирателей в нескольких штатах отношение к войне в Украине является важным критерием для выбора нового президента. Это может стать проблемой для Дональда Трампа с его неоднозначной позицией, передает Rolling Stone.

Демократическая и Республиканская партии США часто расходятся во мнениях по различным аспектам внешней политики страны. Тем не менее наиболее заметный разрыв между общественным мнением большинства и позицией кандидата наблюдается в случае с Трампом и его негативным отношением к Украине.

Несмотря на то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины, Трамп перекладывает ответсвенность на Киев. В одном из подкастов экс-президент США заявил, что "Зеленский не должен был позволять этой войне начаться". Он добавил, что Украина не сможет победить Россию.

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В то же время вице-президент Камала Харрис проявляет большую поддержку Украине. Именно это и может повлиять на результаты выборов.

Политический активист, который служил в Ираке в качестве пехотинца армии США, Пол Рикхофф считает, что Трамп и Харрис имеют совершенно противоположные мнения по Украине. Он отметил, что это может стать ключевым фактором для избирателей.

Опрос, проведенный изданием Rolling Stone, показал, что результаты выборов президента США могут зависить всего от нескольких штатов с избирателями, которым трудно определить своего фаворита. При этом перевес может стать минимальным в пользу одного из кандидатов.

58-летний инженер-программист из Мичигана Джон Фельц поделился, что является республиканцем, но отказывается голосовать за Трампа из-за его "нелепой внешней политики", включая и отношение политика к войне в Украине:

"У него нет ни одного заметного принципа, который я мог бы увидеть, а это то, что раньше было у Республиканской партии: принципы".

В это же время Харрис направляет ресурсы своей предвыборной кампании на привлечение избирателей из ключевых штатов. Во время президентских дебатов между вице-президентом и Трампом в сентябре этого года Харрис ориентировалась на конкретную группу американцев, которые мотивированные войной в Украине - жители США польского происхождения.

57-летний врач скорой помощи из округа Элмор Алан Намми заявил, что раньше голосовал за республиканцев, в том числе за Трампа. По его словам, в этот раз он отдаст свой голос Харрис, так как у него нет решимости помочь Украине и "надрать задницу России".

Уроженка Билокси рассказала, что поддерживает большую часть политики Трампа, но отказывается голосовать за него из-за отношения экс-президента США к Украине. Она отметила, что республиканец не способен взять на себя обязательство помочь Украине победить Россию.

Исследование Университета Мэриленда показало, что более 62% американцев поддерживают Украину. Среди них 76% отдают предпочтение демократам, а 58% - республиканцам.

В этом же исследовании выяснилось, что число американцев, готовых поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", растет. В марте 2023 года этот показатель составлял 38%, а уже в августе увеличился до 48%.

Чикагский университет совместно с The Associated Press выяснили, что число тех, кто считает, что США оказывают Украине "слишком большую поддержку", снизилось с 52% в сентябре 2023 года до 34% в этом году.

Выборы в США 2024 - другие новости

В Politico считают, что Трамп может попытаться захватить власть в США даже при условии своего поражения на президентских выборах. Этот сценарий может быть похож на то, что экс-президент провернул четыре года назад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может перейти к "Плану Б", если политика США по военной помощи изменится после ноябрьских выборов. Он отметил, что Штаты являются главным союзником нашей страны в войне против РФ.

Также мы писали, что Харрис сильно опережает экс-президента США в сборе средств на выборы. Это показали данные социологов.

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