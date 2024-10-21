Соединенные Штаты продолжат защищать право украинского народа жить в безопасности и свободе, отметил американский министр обороны.

США будут предоставлять Украине необходимые средства для борьбы за выживание и безопасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал во время выступления в Дипломатической академии Украины. "Соединенные Штаты доставят в Украину то, что ей нужно для борьбы ради ее выживания и безопасности", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США отметил, что нет магического средства ("серебряной пули"), единой способности, которая переломит ситуацию, и нет единой системы, которая остановит наступление Путина.

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При этом, по его убеждению, значение имеет то, как Украина борется, как объединяет комплекс военных возможностей и сосредотачивается на том, что работает.

"Мы отказываемся обвинять Украину в агрессии Кремля. Мы отказываемся предлагать оправдание путинским зверствам. И мы отказываемся делать вид, что умиротворение остановит вторжение. Мы полностью понимаем моральную пропасть между агрессором и защитником", - подчеркнул чиновник.

Он сказал, что США продолжат защищать право украинского народа жить в безопасности и свободе. Также министр обратился к тем, кто считает американское лидерство в поддержку Украины слишком дорогим:

"Перед лицом агрессии, цена принципа всегда ниже цены капитуляции. Наши союзники и партнеры знают это".

Помощь Украине от США - важные новости

По словам Ллойда Остина, Соединенные Штаты обязались выделить более 58 млрд долларов на помощь в сфере безопасности для Украины от 24 февраля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 октября, в Киеве глава Пентагона объявил о выделении пакета по безопасности на 400 миллионов долларов на усиление Сил обороны Украины.

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