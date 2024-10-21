Дональд Трамп может попытаться захватить власть даже при условии проигрыша на президентских выборах. Как пишет Politico, четыре года назад он уже пытался провернуть такой сценарий, и ситуация может повториться.
"Десятки интервью с людьми, вовлеченными в избирательный процесс, подтверждают: Трамп не только может предпринять вторую попытку отменить выборы, которые он проиграет, он и его союзники уже закладывают основу для этого", - пишет издание.
Как объясняет издание, стимул Трампа получить полномочия и защиту Белого дома сильнее, чем когда-либо: если он проиграет, то столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю оставшуюся жизнь. Если он победит, они, скорее всего, прекратятся.
Хотя никто точно не знает, как именно Трамп может напасть на избирательную систему в 2024 году, однако Politico, ссылаясь на мнение законодателей, следователей Конгресса, партийных деятелей, и экспертов по конституционному праву, представило примерный сценарий.
1. Он усилит недоверие к результатам выборов, делая необоснованные или преувеличенные заявления о широкомасштабном мошенничестве на выборах и возбуждая судебные иски, оспаривающие достаточное количество бюллетеней, чтобы изменить результаты в ключевых штатах.
2. Он будет опираться на дружественных чиновников округа и штата, чтобы они сопротивлялись подтверждению результатов выборов.
3. Он призовет союзников в контролируемых Республиканской партией законодательных органах колеблющихся штатов назначить "альтернативных" президентских выборщиков.
4. Он будет полагаться на конгрессменов-республиканцев, чтобы они поддержали этих альтернативных выборщиков — или, по крайней мере, отвергли демократических выборщиков — когда они соберутся, чтобы подтвердить результаты.
5. Он попытается добиться того, чтобы Харрис лишили 270 голосов в Коллегии выборщиков, отправив выборы в Палату представителей, где у республиканцев, скорее всего, будет достаточно голосов, чтобы выбрать Трампа следующим президентом.
Как отмечает Politico, некоторые из необходимых ингредиентов для этой кампании у Трампа уже есть.
Так, он уже приступил к четкой миссии по разжиганию как можно большей неопределенности относительно результатов выборов, утверждая, что единственный способ проиграть Харрис — это если демократы "сжульничают". Также многие из чиновников, которые стояли на пути Трампа четыре года назад, были отстранены или ушли в отставку, уступив власть более послушным преемникам, поддерживающим Трампа. Кроме того, усилились угрозы в адрес должностных лиц избирательных комиссий и растущие опасения гражданских беспорядков.
"Возможно, Трамп и его союзники не будут прилагать постоянных усилий, чтобы отменить свое поражение на выборах. Убедительная победа Харрис затруднит для Трампа сплочение республиканцев на его стороне. Но наблюдатели за выборами, избранные лидеры и некоторые из союзников Трампа сходятся в одном: в ночь выборов, независимо от того, что покажут результаты, сколько голосов останется неподсчитанными и сколько советников скажут ему обратное, Дональд Трамп объявит себя победителем", - пишет Politico.
Выборы в США и Украина
Камала Харрис ранее заявила, что взвесит возможность членства Украины в НАТО в будущем, а Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Киеву и заявил, что быстро закончит войну в случае избрания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит три "пути вперед" после выборов в США. Один из этих путей - продолжение поддержки Украины союзниками, которые все еще "боятся некоторых рисков". Два других пути предполагают улучшение или ухудшение ситуации для Украины в зависимости от того, кто победит в президентской гонке.