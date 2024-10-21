Трамп уже закладывает основу для этого.

Дональд Трамп может попытаться захватить власть даже при условии проигрыша на президентских выборах. Как пишет Politico, четыре года назад он уже пытался провернуть такой сценарий, и ситуация может повториться.

"Десятки интервью с людьми, вовлеченными в избирательный процесс, подтверждают: Трамп не только может предпринять вторую попытку отменить выборы, которые он проиграет, он и его союзники уже закладывают основу для этого", - пишет издание.

Как объясняет издание, стимул Трампа получить полномочия и защиту Белого дома сильнее, чем когда-либо: если он проиграет, то столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю оставшуюся жизнь. Если он победит, они, скорее всего, прекратятся.

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Хотя никто точно не знает, как именно Трамп может напасть на избирательную систему в 2024 году, однако Politico, ссылаясь на мнение законодателей, следователей Конгресса, партийных деятелей, и экспертов по конституционному праву, представило примерный сценарий.

1. Он усилит недоверие к результатам выборов, делая необоснованные или преувеличенные заявления о широкомасштабном мошенничестве на выборах и возбуждая судебные иски, оспаривающие достаточное количество бюллетеней, чтобы изменить результаты в ключевых штатах.

2. Он будет опираться на дружественных чиновников округа и штата, чтобы они сопротивлялись подтверждению результатов выборов.

3. Он призовет союзников в контролируемых Республиканской партией законодательных органах колеблющихся штатов назначить "альтернативных" президентских выборщиков.

4. Он будет полагаться на конгрессменов-республиканцев, чтобы они поддержали этих альтернативных выборщиков — или, по крайней мере, отвергли демократических выборщиков — когда они соберутся, чтобы подтвердить результаты.

5. Он попытается добиться того, чтобы Харрис лишили 270 голосов в Коллегии выборщиков, отправив выборы в Палату представителей, где у республиканцев, скорее всего, будет достаточно голосов, чтобы выбрать Трампа следующим президентом.

Как отмечает Politico, некоторые из необходимых ингредиентов для этой кампании у Трампа уже есть.

Так, он уже приступил к четкой миссии по разжиганию как можно большей неопределенности относительно результатов выборов, утверждая, что единственный способ проиграть Харрис — это если демократы "сжульничают". Также многие из чиновников, которые стояли на пути Трампа четыре года назад, были отстранены или ушли в отставку, уступив власть более послушным преемникам, поддерживающим Трампа. Кроме того, усилились угрозы в адрес должностных лиц избирательных комиссий и растущие опасения гражданских беспорядков.

"Возможно, Трамп и его союзники не будут прилагать постоянных усилий, чтобы отменить свое поражение на выборах. Убедительная победа Харрис затруднит для Трампа сплочение республиканцев на его стороне. Но наблюдатели за выборами, избранные лидеры и некоторые из союзников Трампа сходятся в одном: в ночь выборов, независимо от того, что покажут результаты, сколько голосов останется неподсчитанными и сколько советников скажут ему обратное, Дональд Трамп объявит себя победителем", - пишет Politico.

Выборы в США и Украина

Камала Харрис ранее заявила, что взвесит возможность членства Украины в НАТО в будущем, а Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Киеву и заявил, что быстро закончит войну в случае избрания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит три "пути вперед" после выборов в США. Один из этих путей - продолжение поддержки Украины союзниками, которые все еще "боятся некоторых рисков". Два других пути предполагают улучшение или ухудшение ситуации для Украины в зависимости от того, кто победит в президентской гонке.

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