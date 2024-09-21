Согласно данным социологов, вице-президент США минимально превосходит Трампа.

Президентская кампания вице-президента США Камалы Харрис в августе собрала почти втрое больше, чем кампания ее конкурента за пост главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

По ее данным, координированные усилия кампании Харрис в августе составили 361 миллион долларов, тогда как сборы кампании экс-президента США составили 130 миллионов долларов.

"Это признак того, что сбор средств бывшим президентом Трампом застопорился в последние месяцы и что Харрис удалось развязать хваленый сбор средств от низового уровня Демократической партии. ... Это вызвало панику в кругах Республиканской партии в субботу утром, когда республиканцы смирились с реальностью, что Трамп фактически не получил стимула для сбора средств после президентских дебатов, которые просмотрели 67 миллионов человек", - резюмирует издание.

Между тем, по данным ABC News, Харрис превосходит Трампа и в электоральных предпочтениях американцев - правда, минимально.

Так, демократку готовы поддержать 48 процентов избирателей, Трампа - 46 процентов.

Выборы президента США - последние новости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп определился с кандидатом в вице-президенты. Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо.

Примечательно, что сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, хотя ранее критиковал политика.

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