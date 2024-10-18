По словам канцлера ФРГ, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Правитель России Владимир Путин просчитался, он не сможет выдержать войну против Украины. Об этом в Берлине во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает DW.

По словам Шольца, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

При этом он подчеркнул необходимость избежать вовлечения НАТО в войну в Украине, потому что это "приведет к катастрофе".

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"Наша позиция ясна. Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы должны обеспечить то, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, чтобы эта война не привела к еще большей катастрофе. Мы прекрасно осознаем эту ответственность, и никто не может с нас ее снять", - подчеркнул канцлер ФРГ.

В свою очередь Байден отметил необходимость "не расслабляться и не уставать". Он также поблагодарил Шольца и правительство ФРГ за "неутомимую" работу над тем, чтобы "Украина победила, а Путин проиграл":

"Нужно продолжать поддержку до тех пор, пока Украина не получит справедливого и устойчивого мира".

Визит Байдена в Германию

В Белом доме назвали главные темы, которые президент США Джо Байден обсудит во время визита в Германию. Четыре лидера Германии, Франции, Великобритании и США соберутся, чтобы обсудить два вопроса: первый - война в Украине и "путь вперед".

Кроме этого, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, а также согласуют пути подхода в отношении Китая.

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