Президент Украины объяснил, почему международные партнеры Украины должны поддержать пункты Плана победы Украины.

Если сейчас международные партнеры не усилят существенно Украину на поле боя, то в следующем году российский диктатор Владимир Путин успеет усилить российскую армию настолько, что дипломатия будет отброшена навсегда. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, представляя "План победы" на заседании Верховной Рады Украины

"И мы должны честно говорить, украинцы и все наши партнеры: если мы не усилимся существенно сейчас, Путин успеет существенно усилиться в следующем году, усилиться так, чтобы навсегда отбросить дипломатию", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, констатирует глава государства, Россия должна проиграть в войне против Украины.

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"И это не "заморозка". И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский представил План победы Украины

План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первый пункт Плана победы - это немедленное приглашение в НАТО. Второй пункт - это оборона, и в частности, необратимое укрепление украинской обороны против агрессора. Также он предусматривает продолжение операций ВСУ в России.

Третий пункт с тайным приложением - Украина предлагает разместить на своей земле "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России.

Четвертый пункт с тайным приложением - это стратегический экономический потенциал. Этот экономический пункт содержит предложение для международных партнеров - США, Европейского Союза и других - по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.

Пятый пункт плана победы рассчитан на послевоенное время. После войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов, и поэтому, предлагается, чтобы украинские войска заменили отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе.

Также президент Украины объяснил, что срочность реализации Плана победы необходима именно сейчас, потому что его пункты подробно рассчитаны во времени. По мнению президента, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

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