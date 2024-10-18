В Белом доме сообщили, что Байден в Германии будет находиться менее суток.

Во время визита в Германию американский президент Джо Байден будет обсуждать с союзниками войну в Украине и путь вперед. Эти темы станут ключевыми.

Об этом сказал советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки. "Четыре лидера Германии, Франции, Великобритании и США соберутся, чтобы обсудить два вопроса: первое, война в Украине и путь вперед. Особенно в свете того, что все они лично пообщались с президентом Зеленским в течение последних нескольких недель и услышали от него, как он видит развитие событий", - отметил Салливан.

Кроме этого стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, и согласуют пути подхода в отношении Китая.

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Ранее в Белом доме сообщили, что Байден в Германии пробудет менее суток.

Напомним, Байден должен был приехать в Германию на заседание в формате "Рамштайн", на прошлой неделе, но отменил визит из-за урагана Милтон.

Отмененный визит Байдена на Рамштайн

8 октября стало известно, что президент США Джо Байден не примет участия во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 12 октября, которая впервые проходила на уровне лидеров государств. Такое решение было принято из-за урагана "Милтон".

В рамках "Рамштайн" также была запланирована встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

А 13 октября издание Der Spiegel сообщило, что в Германию уже 18 октября. "Сейчас возобновлена подготовка к визиту американского президента в Берлин. Однако, вместо государственного визита запланирован значительно сокращенный рабочий визит", - написало тогда издание.

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