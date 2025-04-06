'Война закончится, когда закончится Путин': эмигранты из РФ не верят в 'мирное' соглашение, - NYT

Россияне за рубежом еальность, которая заставила их бежать - прежде всего жесткое подавление инакомыслия - вряд ли претерпит существенные изменения.

Президент США Дональд Трамп уверен, что правитель России Владимир Путин будет придерживаться любых договоренностей относительно мира в Украине. Однако россияне, которые были вынуждены покинуть страну после начала полномасштабного вторжения, значительно менее оптимистичны, пишет The New York Times.

Среди эмигрантов, выехавших из России из-за политических репрессий, преобладает убеждение, что даже в случае посредничества Трампа в перемирии, мало что изменится. Реальность, которая заставила их бежать - прежде всего жесткое подавление инакомыслия - вряд ли претерпит существенные изменения. Переговоры пока фактически приостановлены: Путин отверг инициативу Трампа и Украины о 30-дневном прекращении огня.

"Война закончится, когда закончится Путин", - убежден Павел Сноп, риелтор из Санкт-Петербурга, который три года назад переехал в Турцию. "Путин собирается продолжать торговаться: но он торгуется не за свою страну и ее граждан, а за ослабление санкций для себя и своих друзей".

Кремль не может игнорировать политическую и экономическую чувствительность темы примерно 800 000 граждан, покинувших страну после вторжения. Их присутствие за рубежом - это четкое свидетельство того, что многие россияне были против войны или просто не хотели принимать в ней участие.

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По мнению аналитиков, массовый отток образованных и квалифицированных специалистов болезненно ударил по российской экономике.

Несмотря на тоску по родине, многие из эмигрантов не верят, что в России прекратят репрессии против тех, кто открыто выступает против правительства - даже если военные действия прекратятся.

Результаты опроса, проведенного исследовательской инициативой OutRush среди примерно 8500 россиян, проживающих в более чем 100 странах, свидетельствуют о пессимизме в отношении возвращения: лишь незначительная доля респондентов выразила готовность вернуться домой после завершения войны.

Около 40% участников опроса заявили, что рассмотрели бы возвращение только при условии демократических изменений в стране.

"Сейчас доверие к российскому правительству крайне низкое", - отметил Эмиль Камалов из команды OutRush, которая работает в Италии и США и изучает отток россиян за границу.

По мнению Константина Сонина, профессора экономики из Университета Чикаго, такая массовая миграция молодых и перспективных людей может иметь пагубные последствия для будущего России.

"Отток мозгов - это серьезный удар по экономике, а молодые, талантливые и перспективные первыми получали предложения и уезжали", - подчеркнул он.

Один из тех, кто не планирует возвращаться в ближайшее время, - Олег Черноусов. Он приехал в Стамбул в марте 2022 года без местной валюты и с небольшими сбережениями, но впоследствии открыл магазин "Черные усы", где недавно прошла выставка его друга-художника из Санкт-Петербурга и появилась большая подборка англоязычной литературы.

Черноусов считает, что судьба переговоров о прекращении войны не изменит главной проблемы - потери свобод в России. Большинство его знакомых эмигрантов разделяют это мнение. Перемирие или сближение Москвы и Вашингтона, по его мнению, не имеют значения. Он подытожил:

"Я не думаю, что Трампа волнует то, что происходит внутри России - демократические изменения в России точно от этого не зависят".

Переговоры между США и РФ

Как сообщал УНИАН, Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

После встречи Дмитриев заявил российским СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченность".

В то же время NBC News писало, что окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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