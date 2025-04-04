По словам Дмитриева, администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченности".

Представитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что обсудил с "ключевыми членами администрации Трампа" восстановление отношений и возобновление полетов между Россией и США. Основные его заявления привело прогандистское агентство ТАСС.

Дмитриев заявил, что "последние два дня" по поручению Владимира Путина проводил встречи, на которых обсуждалось "восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном". По его словам, по прекращению огня в Украине "достигнут значимый прогресс".

"Фиксируем позитивную динамику в наших отношениях. И потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия", - рассказал он.

Видео дня

По словам Дмитриева, администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченности". Он не уточнил, с кем именно встречался, но о тональности разговоров высказался положительно:

"Мы абсолютно четко видим, что администрация президента [США Дональда] Трампа, в отличие от [46-го] президента [Джо] Байдена настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы. Это тот дух, созидательный, который задан".

Также Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения.

"Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения", - цитирует его агентство.

По его словам, сроки новых переговоров между Россией и США будут определены "в ближайшее время".

Также Дмитриев сказал, что обсуждалось сотрудничество в Арктике и в добыче редкоземельных металлов, о чем ранее упоминалось после предыдущих контактов Кремля с администрацией Трампа.

Визит Дмитриева в США

Правительство США временно сняло санкции со спецпосланника Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева для того, чтобы Госдеп мог выдать ему американскую визу. И все для того, чтобы разрешить его встретиться в Вашингтоне со Стивом Уиткоффом.

Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 3 апреля Уиткофф встретился с главным переговорщиком Путина. Пока неизвестно, о чем говорили политики.

Вас также могут заинтересовать новости: