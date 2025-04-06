Американский президент может отказаться помогать Украине, а без помощи США боевого духа украинцев может на долго не хватить.

За одну неделю президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, обвалил Уолл-стрит и открыл перспективу глобальной рецессии.

Из-за всех этих действий, как отмечает издание The Telegraph, легко забыть, что Трамп надеется, что его правление запомнят за что-то еще, в частности за окончание войны в Украине.

"Тем временем другой мегаломаньяк также мечтает о своем месте в истории, перерисовав карту Европы", - написало издание имея ввиду российского диктатора Путина.

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Издание отметило, что в своем стремлении подмять Украину Путин бросил туда все, что есть в российском арсенале, за исключением ядерного оружия.

"Украина остается непобежденной - но как долго может продолжаться это удивительное сопротивление?", - задалось вопросом издание.

Журналисты отметили, что согласно кремлевской пропаганде, которую приняли в Белом доме, россияне имеют сокрушительное превосходство в Украине. Для воссоздания СССР Путин использует два вида оружия: военный молот и экономический серп.

"Пока украинские войска избиваются молотовыми ударами военной машины, гражданский дух сломлен экономической войной. Бушующая инфляция, падение ВВП и падение уровня жизни, как надеется Путин, заставят Киев просить мира", - написало издание.

Однако, украинский президент Владимир Зеленский отказывается подписывать отказ от экономического суверенитета своей страны в обмен на туманные обещания администрации США, которая явно была бы рада отстранению Зеленского от должности.

"Пока Зеленский остается у руля в Киеве, Украина не сдастся ни Москве, ни Вашингтону", - констатировало издание.

Но Путин рассчитывает, что он может использовать потребность Трампа в международном одобрении, чтобы одержать победу с помощью дипломатии, раз он не может одержать ее на поле боя в Украине.

Таким образом, "мирные" переговоры, которые уже несколько недель ведутся в Саудовской Аравии, в Кремле воспринимаются как дымовая завеса, а не как серьезные переговоры. Украинцы и россияне даже не говорят друг с другом напрямую, а только через посредников, в основном американцев. "Это позволяет делегации США не только контролировать поток информации, но и склонять чашу весов в пользу Москвы", - подчеркнуло издание.

"Химера прекращения огня пока не материализовалась, потому, что для Украины и РФ она означает разные вещи. В то время как Зеленский видит в этом безоговорочное прекращение военных действий, как прелюдию к мирным переговорам, Путин требует постоянно удлиняющегося списка уступок в обмен на перемирие", - отметило издание.

С другой стороны, как отметило издание, у украинцев есть усталость от войны, но нет никаких признаков политической реакции против Зеленского. "Если уж на то пошло, его героический статус усилился на фоне атмосферы угрозы, в которой Трамп любит вести дела", - написали журналисты.

В военном отношении, как напомнило издание, Украина уступает по численности: не столько по живой силе (у нее около 900 тыс. войск против 1,3 млн российских), сколько по вооружению. У РФ превосходство в авиации и артиллерии 10 к одному, в танках 5 к одному и еще большее неравенство в ракетах и ​​реактивных снарядах. При этом в области беспилотной войны борьба менее неравная, и именно беспилотники, а не старые технологии, теперь являются причиной 70% потерь на поле боя.

Но РФ использует полчища "шахедов" для подавления украинской ПВО. Неслучайно атаки беспилотников на украинские города резко возросли с начала переговоров о прекращении огня в феврале.

Тем не менее, украинцы выстояли в этой войне. В конце концов, они защищают свою родину. До сих пор напор украинских солдат, компенсировал численный перевес россиян. Однако без достаточного количества боеприпасов даже самой отчаянной храбрости будет недостаточно, чтобы спасти Украину. Трамп, конечно, это знает. Он уже отказался от роли Америки как "арсенала демократии". "На что же надеется Трамп вместо этого? Стоит ли за сближением Путина и Трампа ужасная стратегическая сделка?", - задалось вопросом издание.

"Тем не менее, скорее всего, Украина окажется перед ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное Путиным, либо навсегда потерять разведывательную и логистическую поддержку США", - констатировали журналисты.

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