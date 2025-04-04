На сегодняшний день не запланировано ни одного звонка между Путиным и Трампом.

Окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине. Об этом пишет NBC News со ссылкой на свои источники.

По данным представителей администрации Трампа, на сегодняшний день не запланировано ни одного звонка между лидерами двух стран. При этом они предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным.

В то же время, по их словам, Трампу сообщили, что телефонный звонок — не лучшая идея, если только Путин не скажет Белому дому, что он согласен на полное прекращение огня в войне с Украиной.

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Как отмечает издание, российский переговорщик Кирилл Дмитриев встретился с представителями Белого дома и законодателями-республиканцами в Белом доме 3 апреля вечером. однако при этом неясно, заходил ли Трамп на эту встречу.

Дмитриев встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме по просьбе Трампа. Как сообщили трое американских чиновников, они обсудили условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня.

В воскресенье Трамп заявлял NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Он также сказал, что "очень зол" на Путина за то, что тот сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Прекращение огня в Украине

Ранее в The Times писали, что Путину необходима война, и Трамп мог это понять. Отмечается, что это осознание может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что Кремль не заинтересован в реальном прекращении огня и пытается затянуть процесс мирных переговоров, используя паузу для перегруппировки и перевооружения своих сил.

Также Bloomberg писал, что Россия все еще рассчитывает на то, что Дональд Трамп заключит для страны приемлемое мирное соглашение, несмотря на то, что РФ готова продолжать войну, если переговоры не дадут результата.

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