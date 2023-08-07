Процедура разрешения в Словакии предусматривает рассмотрение заявки и рекомендацию к ней от министерств обороны, внутренних дел и МИД, а затем только президента.

Президент Словакии Зузана Чапутова выдала разрешение на вступление в ряды ВСУ девяти гражданам, при этом отклонила таких просьб втрое больше.

Об этом сказал руководитель отдела коммуникаций офиса президента Йозеф Матей, передает TASR. Он сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 2 августа этого года Чапутова объявила 35 решений относительно военной службы в рядах ВСУ. "9 из них были положительными, а 26 – отрицательными", – детализировал Матей.

Процедура разрешения в Словакии предусматривает рассмотрение заявки и рекомендацию к ней от министерств обороны, внутренних дел и МИД, после этого разрешение предоставляет или не предоставляет президент страны.

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Интернациональный легион

После полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский призвал всех желающих граждан других государств помочь одержать победу над оккупантами. Специально для иностранцев был создан интернациональный легион. По последним данным, в нем служат граждане 52 стран.

Так, 2 августа президент Чехии Петр Павел официально разрешил еще 14 гражданам страны воевать против РФ в рядах Вооруженных сил Украины. Эта процедура необходима для тех чехов, которые хотят легально помочь Украине, поскольку им законом запрещено служить в Вооруженных силах других стран.

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