Это необходимый шаг для тех, кто хочет легально помочь Украине, поскольку чехам законом запрещено служить в иностранных вооруженных силах

Президент Чехии Петр Павел официально разрешил еще 14 гражданам своей страны воевать против России в рядах Вооруженных сил Украины.

Как сообщает издание Irozhlas, это необходимый шаг для тех, кто хочет легально помочь Украине, поскольку чехам законом запрещено служить в иностранных вооруженных силах, если они не являются вооруженными силами Североатлантического альянса (НАТО) или если они не имеют гражданства соответствующего государства.

Как отмечсет издание, если чехи хотят легально участвовать в боевых действиях на стороне Украины, они должны сначала попросить у президента разрешения служить в иностранных вооруженных силах. Если они въехали в Украину, не получив этого заключения, за что им грозит уголовное преследование, они могут задним числом подать заявление на отмену.

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Как сообщила пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова, на данный момент 146 чехов имеют согласие главы государства на присоединение к ВСУ. К 132, получившим разрешение от бывшего президента Милоша Земана, добавились четырнадцать человек, которым дал разрешение Петр Павел.

Кроме того, Павел отклонил просьбы восьми человек. Ржехакова отказалась комментировать причины отрицательного решения.

Чешские добровольцы в войне в Украине

Чехия разрешила своим добровольцам воевать на стороне Украины еще в марте 2022 года. А уже в мае 103 чеха получили разрешение от своего президента Земана воевать на стороне ВСУ.

В июне 2022 года сообщалось, что в Украине погиб первый чешский солдат-доброволец, воевавший в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Также Чехия предоставляет Украине военную помощь.

7 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина получит штурмовые вертолеты и тысячи крупнокалиберных боеприпасов.

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