Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан Чехии.
Об этом в среду в Twitter сообщил его представитель Иржи Овчачек.
Он добавил, что решение еще должен подписать премьер-министр Петер Фиала.
Раньше Чехия передала Украине танки, РСЗО, БМП и ПЗРК.
УНИАН рассказывал, как белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины, поймали российского снайпера.
В апреле стало известно, что Польша передала Украине вооружение на семь миллиардов злотых (около 1,6 миллиарда долларов). Напомним, что известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ и рассказал об интернациональном легионе.
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