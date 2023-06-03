После парламентских выборов внешняя политика в стране может стать похожей на политику Венгрии, предостерегла Чапутова.

Президент Словакии Зузанна Чапутова заявляет о большом количестве российской дезинформации в стране, что приводит к поляризации общества и может отдалить страну от ЕС и НАТО, а также привести к сокращению поддержки Украины, сообщает Politico.

Чапутова предостерегла, что в случае победы на парламентских выборах этой осенью "Смер" - популистской партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, Словакия станет похожа на Венгрию в направленности своей политики.

"Если популистские партии возглавят правительство осенью этого года, это будет больше похоже на внешнюю политику Виктора Орбана", - предостерегла Чапутова.

Видео дня

Она отметила, что большое количество роосийской дезинформации в стране приводит к расколу общества. Неоднозначное отношение словаков к войне в Украине подтверждается и соцопросами. Согласно последнему из них, только 40% словаков говорят, что Россия несет основную ответственность за войну в Украине, по сравнению, например, с 85% в Польше.

В то же время, в самой партии "Смер" назвали такие заявления клеветой. Там отметили, что политическая партия полностью поддерживает членство Словакии в ЕС и НАТО.

Относительно позиции "Смер" по Украине в партии признали, что украинцы "имеют право защищать себя", но в то же время призвали к прекращению огня и мирному процессу. Также в "Смер" заявили о нежелании предоставлять Украине военную помощь, "потому, что в Словакии не осталось военной техники".

Словакия и война в Украине

Словакия оказывает Украине всестороннюю поддержку и помощь. Ранее страна передала Украине 13 истребителей МиГ-29. Кроме того, Словакия заявляла о намерении увеличить производство 155-мм снарядов в 5 раз, до 15 тысяч в год, для помощи Украине.

В то же время, согласно соцопросам, население страны считает, что беженцы из Украины ухудшают ситуацию в стране.Также соцопрос показал, что к российским иммигрантам словаки относятся лучше, чем к украинским.

Вас также могут заинтересовать новости: