Аналитики обратили внимание на то, что условия прекращения огня, судя по всему, еще полностью не согласованы.

Россия, вероятнее всего, не согласится выполнить "психологический дедлайн", который установил президент США Дональд Трамп на 20 апреля для достижения безусловного прекращения огня в Украине. Об этом говорится в прогнозе аналитиков Института изучения войны.

По данным ISW, страна-агрессор уже выдвигала условие для временного прекращения огня в Черном море, потребовав от западных стран снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций.

Более того, Москва потребовала от Евросоюза восстановления подключения финансовых учреждений к системе SWIFT. Аналитики отметили, что условия прекращения огня, судя по всему, еще не полностью согласованы, в связи с чем маловероятно, что удастся добиться соответствующей договоренности до 20 апреля.

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Уточняется также, что в России активно пытаются подорвать заключение потенциального соглашения по полезным ископаемым между США и Украиной. Аналитики обратили внимание на слова гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который сказал по этому поводу, что Москва и Вашингтон обсуждают совместные проекты по редкоземельным элементам.

По словам экспертов, Москва стремится таким образом подорвать цели администрации президента США Дональда Трампа и пытается позиционировать себя как продавца редкоземельных элементов.

Кроме того, аналитики уверены, что экономическое сотрудничество между РФ и США не удержит Кремль от повторного полномасштабного вторжения в Украину в будущем.

Угрозы Трампа Путину

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он зол на Путина, пригрозив России вторичными тарифы на всю российскую нефть. "Психологический дедлайн" для прекращения огня он установил на 20 апреля, послушав соответствующее предложение от президента Финляндии Александра Стубба.

По мнению бывшего члена делегации Украины на минских переговорах Сергея Гармаша, Трамп не накажет Путина санкциями, несмотря на угрозы. Эксперт считает, что американский лидер может пожертвовать интересами Украины ради своих соглашений.

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