Трамп заявил, что введет против РФ новые тарифы, если будет считать, что Москва не хочет завершать войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень зол" и "взбешен" тем, что российский диктатор Владимир Путин усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал установить "временную власть" в стране. Он пригрозил усилить давление на Москву, если Кремль будет тормозить мирные переговоры. Такие заявления американский лидер сделал в интервью NBC News.

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия - а это может быть и не так, - но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - сказал Трамп.

Глава Вашингтона объяснил, что новые тарифы будут означать то, что компании и страны, которые будут покупать российскую нефть, не смогут вести бизнес в США.

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"На всю нефть будет введен тариф в размере 25%, от 25 до 50 пунктов", - добавил Трамп.

Также президент США заверил, что Путин знает о том, что его злят подобные действия российского диктатора. Тем не менее он подчеркнул, что сохраняет "очень хорошие отношения" с главой Кремля.

"Мой гнев быстро рассеится... если он поступит правильно", - сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер поделился с журналистами, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе.

Трамп и Путин - важные новости

Ранее в The Times писали, что российский диктатор Владимир Путин нащупал выигрышную стратегию "соблазнения" президента США Дональда Трампа. В издании отметили, что Путин умеет работать с людьми, и его стратегия заключается в том, чтобы предложить Трампу то, чего он больше всего хочет.

Кроме того, в The Times считают, что Путину необходима война, и Трамп мог это понять. Отмечается, что это осознание может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине.

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