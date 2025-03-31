Непонятный на первый взгляд союз Трампа с Путиным исходит из логики внутренних событий в США, где президент пытается узурпировать полномочия Конгресса.

Дональд Трамп начал превращать США в диктатуру, а во внешней политике - сотрудничать с врагами Америки против ее друзей. Об этом на страницах издания The Hill пишет почетный профессор Католического университета Америки, автор книги "Старая добрая деградация: Республиканская партия, Дональд Трамп и рост авторитаризма" Джон Кеннет Уайт.

В своей публикации аналитик констатирует, что Дональд Трамп при поддержке Илона Маска фактически уничтожил "старую добрую Республиканскую партию", превратив ее в инструмент достижения собственных политических амбиций. Эти амбиции, по мнению Уайта, заключаются в узурпации части полномочий Конгресса и превращении должности президента в "королевскую власть в американском стиле", где "лояльность вознаграждается, а инакомыслие подавляется".

То, что происходит во внутренней политике США, сказывается и на отношениях Америки с остальным миром. В этом контексте Уайт вспоминает последние дипломатические "достижения" Трампа: ослабление НАТО, которое обеспечило стабильность мира после Второй мировой войны, демонтаж агентства USAID, которое продвигало "мягкую силу" США во всем мире, "бред" об аннексии Канады и прочее.

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"Похоже, что цель президента Трампа заключается в том, чтобы вселить страх в сердца не врагов Америки, а скорее ее друзей", - цитирует он слова бывшего посла Литвы в НАТО Гинте Дамусиса.

Очевидной жертвой "революции" Трампа, в частности его непонятной любви к Путину, может стать Украина.

"Изменение приоритетов США означает, что Украину медленно прибивают к кресту молотками, которыми владеют Трамп, Путин", - пишет Уайт.

Трамп стремится перестроить мировой порядок

Как писал УНИАН, директор американского аналитического центра Atlantic Council Фредерик Кемп охарактеризовал политику Трампа на его втором президентском сроке, как "революцию здравого смысла". Интересно, что именно такой термин предложил сам Трамп вскоре после своей инаугурации.

Приближенные к Трампу лица говорят, что речь идет о радикальном изменении мировоззрения США и вообще мирового порядка. Они сравнивают нынешние события с падением советской империи и окончанием холодной войны.

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