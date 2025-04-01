Президент США Дональд Трамп не готов вводить новые санкции против России, если та откажется удовлетворить его требование относительно прекращения огня в Украине. Такое мнение выразил бывший член делегации Украины на минских переговорах Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода".
"Я не думаю, что Трамп собирается вводить санкции против России. Он может угрожать ввести эти санкции - да, но то, что он их введет - нет. В любом случае Трамп больше заинтересован в партнерстве с Россией, чем с Украиной. Украина не является игроком для Трампа", - считает Гармаш.
По его словам, Трамп считает, что Украине можно диктовать условия, а российскому диктатору Владимиру Путину нельзя, хотя ему и можно угрожать.
"Поэтому в любом случае Трамп пожертвует интересами Украины ради своих соглашений. Украина в этом случае будет для него инструментом давления на Россию", - пояснил Гармаш.
Трамп пригрозил санкциями Путину
Как писал УНИАН, американский лидер Дональд Трамп в недавнем интервью заявил, что зол на Путина. Он предупредил, что, если кровопролитие в войне в Украине не будет остановлено из-за России, то он введет вторичные тарифы на всю нефть из РФ.
Глава Белого дома дал Путину "психологический дедлайн" на принятие решения о прекращении огня в Украине.
В то же время советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Трамп рассердился на Путина, поскольку в конце апреля будет 100 дней с момента вступления его в должность президента США, а обещанного режима прекращения огня все еще нет.