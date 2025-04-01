Бывший член делегации Украины на минских переговорах уверен, что Трамп пожертвует интересами Украины ради своих соглашений.

Президент США Дональд Трамп не готов вводить новые санкции против России, если та откажется удовлетворить его требование относительно прекращения огня в Украине. Такое мнение выразил бывший член делегации Украины на минских переговорах Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода".

"Я не думаю, что Трамп собирается вводить санкции против России. Он может угрожать ввести эти санкции - да, но то, что он их введет - нет. В любом случае Трамп больше заинтересован в партнерстве с Россией, чем с Украиной. Украина не является игроком для Трампа", - считает Гармаш.

По его словам, Трамп считает, что Украине можно диктовать условия, а российскому диктатору Владимиру Путину нельзя, хотя ему и можно угрожать.

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"Поэтому в любом случае Трамп пожертвует интересами Украины ради своих соглашений. Украина в этом случае будет для него инструментом давления на Россию", - пояснил Гармаш.

Трамп пригрозил санкциями Путину

Как писал УНИАН, американский лидер Дональд Трамп в недавнем интервью заявил, что зол на Путина. Он предупредил, что, если кровопролитие в войне в Украине не будет остановлено из-за России, то он введет вторичные тарифы на всю нефть из РФ.

Глава Белого дома дал Путину "психологический дедлайн" на принятие решения о прекращении огня в Украине.

В то же время советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Трамп рассердился на Путина, поскольку в конце апреля будет 100 дней с момента вступления его в должность президента США, а обещанного режима прекращения огня все еще нет.

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