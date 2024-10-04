По словам экспертов, именно поставки из Северной Кореи позволяют россияна поддерживать артиллерийское огневое преимущество.

Северокорейские изношенные артиллерийские снаряды удерживают Россию в бою. Как пишет американский журнал Foreign Policy, поставки старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР за последний год стали одной из самых больших угроз способности Украины противостоять наступлению российских войск.

Со ссылкой на экспертов отмечается, что по состоянию на текущее лето в Россию было отправлено не менее 2 миллионов снарядов, многие из них были старыми, испорченными или в какой-то степени неисправными.

Как отметил бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по распространению северокорейского оружия Ван Дипен, это не высококачественные боеприпасы, но без них "российский способ ведения боевых действий будет трудно поддерживать":

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"Российский способ захвата территории - это большие артиллерийские обстрелы с последующим продвижением".

Старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман согласился с тем, что северокорейские артиллерийские снаряды "не очень хороши", но, по его словам, "когда дело доходит до артиллерийских боеприпасов, количество имеет свое собственное качество".

Эксперт подсчитал, что именно поставки из Северной Кореи позволили России "в критический год" поддерживать артиллерийское огневое преимущество над украинскими войсками на уровне 3 к 1 и выше.

Именно поэтому огромное количество даже некачественного оружия из КНДР на поле боев вызывает такую ​​озабоченность у украинских военных лидеров и официальных лиц США, пишет журнал.

КНДР поставляет России оружие - что сообщалось

Напомним, в августе в докладе Агентства военной разведки Южной Кореи отмечалось, что с середины 2022 года Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч морских контейнеров, в которых могли перевозить вооружение.

Указывалось, что через восточный порт Наджин могли переправить более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Кроме того, есть высказывались предположения, что КНДР также могла поставить России 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные и противотанковые ракеты.

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