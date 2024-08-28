В частности, Москва могла получить от Пхеньяна более 6 миллионов 152-миллиметровых артснарядов.

С середины 2022 года Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч морских контейнеров, в которых могли перевозить вооружение.

Об этом говорится в докладе Агентства военной разведки Южной Кореи, пишет Yonhap News Agency, ссылаясь на представителя правящей Партии народной власти. Через восточный порт Наджин могли переправить более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Готовясь к длительной войне в Украине, Россия начала официально использовать Северную Корею как базу поставки оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении. Видео дня

Военные подозревают, что КНДР также могла поставить России 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные и противотанковые ракеты. Взамен Москва может предоставлять Пхеньяну технологическую помощь в ракетных и шпионских спутниковых программах.

Сотрудничество России и КНДР

Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года в министерстве обороны Южной Кореи заявляли, что Москва уже могла получить от Пхеньяна около 6700 контейнеров со снарядами.

Напомним, что уже точно известно о российских ударах по Украине изготовленными в Северной Корее ракетами. Эту информацию подтвердили наблюдатели Организации Объединенных Наций.

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