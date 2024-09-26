Американские военные используют этот боеприпас для создания дымовых завес и освещения поля боя.

Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для использования на поле боя. Однако Белый дом несколько раз отвергал эту идею, пишет NBC News со ссылкой на слова трех американских чиновников, знакомых с планами.

Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белым фосфором в рамках нескольких пакетов помощи, в том числе недавних. По словам чиновников, если это решение будет одобрено, публично об этом объявлять не станут.

Источники издания объясняют, что стигма вокруг белого фосфора и опасения, что он может повлиять на гражданское население, удержали чиновников администрации Байдена от одобрения этой рекомендации. Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома не ответили на запросы о комментариях.

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Отмечается, что сейчас США используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и сокрытия передвижения войск, а также для освещения поля боя. И Пентагон рекомендовал предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором именно для этого, а не для использования против вражеских войск.

Что надо знать о белом фосфоре

Белый фосфор – это вещество, которое мгновенно воспламеняется под воздействием кислорода. Он горит при очень высокой температуре и его трудно потушить. Вещество прилипает к поверхностям – особенно к одежде или коже – и может вызвать смертельные ожоги. Химические вещества в дыме, который часто пахнет чесноком, также могут нанести вред легким и глазам.

Во время конфликтов 20-го века, включая Вторую мировую войну и Вьетнам, США использовали белый фосфор против вражеских войск. Сейчас он используется для других целей.

Боеприпасы с белым фосфором не являются незаконными, и белый фосфор не классифицируется как химическое оружие в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Но международное право требует, чтобы военные, которые его используют, различали военные объекты и места скопления гражданского населения.

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