Лидер Италии может обсудить с главой КНР идею нового мирового порядка, выяснили журналисты.

В пятницу, 8 ноября, президент Италии Серджо Маттарелла отправился в Китай, во время визита он встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Ожидается, что во время серии стратегических дискуссий итальянский лидер призовет китайского коллегу занять активную позицию в качестве посредника в двух важнейших глобальных конфликтах - войне на Украине и усилении напряженности на Ближнем Востоке, пишет Euractiv со ссылкой на сведения Corriere della Sera.

Журналисты добавили, что Маттарелла в Китае намерен укрепить дипломатические связи и заручиться поддержкой для совместного подхода к решению глобальных проблем.

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По сведениям итальянских дипломатических источников, участие КНР может иметь решающее значение, поскольку международное сообщество ищет пути установления мира в регионах, где традиционное западное влияние зашло в тупик.

Corriere della Sera пишет, что глава Италии обговорит с лидером Китая еще один важный вопрос:

"Маттарелла также обсудит с Си идею нового мирового порядка с Китаем, Россией и странами глобального юга в качестве альтернативы западной системе, в которой доминируют США, представленную президентом России Владимиром Путиным на недавнем саммите БРИКС в Казани".

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Украинские власти отвергли китайско-бразильский "мирный план". Президент Владимир Зеленский утверждал, что единственный жизнеспособный формат для стабилизации ситуации в Украине - инициированный Киевом саммит мира. В Офисе президента говорили, что второй саммит мира состоится после того, как в США пройдут президентские выборы. Выборы в США уже прошли, президентом избрали республиканца Дональда Трампа.

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