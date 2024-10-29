Советник руководителя Офиса Президента Украины говорит, что сейчас наши ключевые партнеры проходят через политическую турбулентность и надо, чтобы она завершилась.

Второй Саммит мира состоится после выборов в США, заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире Киев24, отвечая о временных рамках для проведения Саммита.

Отвечая на вопрос, коррелируется ли дата проведения встречи с президентскими выборами в США он ответил: "Конечно. Сейчас наши ключевые партнеры проходят через политическую турбулентность. Надо чтобы эта турбулентность завершилась и тогда очень большой степени политическая риторика будет снова изменена на ситуацию, которая была до этого - то есть поддержка Украины как страны, которая борется за те же ценности, на основе которых были созданы Соединенные Штаты, то есть это демократия, уважение к правам человека, к тому, что каждая нация имеет право на самоопределение".

По убеждению Лещенко, после нынешней предвыборной политической активности, ситуация "снова будет нормализована".

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"Потому что в этих условиях, когда каждый голос в Америке решающий, то все кандидаты находятся не в том состоянии, когда их активность связана с Украиной. У них больше фокус на внутреннюю повестку дня", - подчеркнул он.

Планы на второй саммит мира: что известно

Как сообщал УНИАН, во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев президент Украины Владимир Зеленский предложил провести второй саммит мира в Индии.

До ноября в Украине уже будет подготовлен план для второго саммита мира.

Первый Саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня, на которой участниками (более 80 стран и четыре организации, среди которых Совет Европы, Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент) было принято совместное коммюнике об основах мира. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй саммит мира, который планируется провести до конца года, должен поставить точку в войне, развязанной РФ.

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