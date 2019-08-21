Президент Италии принял отставку премьера Конте

Консультации с представителями различных партий по вопросу о правящем большинстве в парламенте Италии стартуют 21 августа.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку председателя Совета министров Джузеппе Конте.

"Президент республики принял к сведению отставку и попросил правительство позаботиться о завершении текущих задач", - сообщили в канцелярии главы итальянского государства вечером во вторник, 20 августа, после того, как Конте посетил Маттареллу в его официальной резиденции - Квиринальском дворце в Риме, сообщает DW.

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В канцелярии отметили, что 21 августа в 16.00 по местному времени стартуют консультации с представителями различных партий по вопросу о возможности формирования правящего большинства в парламенте и о перспективе досрочных выборов.