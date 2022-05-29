По его словам, Китаю безразлична судьба Украины и всего мира.

Китай выигрывает по всем направлениям, потому что в этой войне ослабляется Россия.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности заявил украинский генерал.

"Чтобы понять позицию Китая, надо углубиться в концепцию конфуцианства, буддизма, вспомнить слова Мао Цзэдуна, сидевшего на берегу реки Янцзы. Рано или поздно он (Китай - УНИАН) дождется того, что она (Россия - УНИАН) сама упадет ему на стол", - подчеркнул он.

По его словам, Китаю безразлична судьба Украины и всего мира.

"Он (Китай - УНИАН) маневрирует, наблюдает, сидит и радуется тому, что происходит, поскольку ослабляются два его самых опасных врага – РФ и США. Он верит – и не без оснований – что в будущем он сможет управлять половиной мира", - отметил военный.

Как сообщал УНИАН, ранее США пригрозили Китаю масштабными санкциями, экспортным контролем: в Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные Силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасность.

На днях президент Владимир Зеленский заявлял, что его устраивает нынешняя политика Китая в вопросе войны России против Украины. На вопрос о позиции Китая в отношении России и может ли Китай играть какую-то роль в том, чтобы подталкивать РФ закончить войну, Зеленский ответил: "Я не уверен, что Китай это будет делать".

Президент выразил мнение, что Китай выбрал политику статуса-кво в этом вопросе, и, по его словам, Украину это устраивает.

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