Венди Шерман отметила, что в Пекине хорошо видят, что происходит с РФ.

США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в Брюсселе.

"Президент Байден напрямую разговаривал с Си Цзиньпином, Джейк Салливан, наш советник по национальной безопасности, с Ян Цзечи, а Блинкен с министром иностранных дел Ван И. Я сама разговаривала с не одним официальным лицом КНР. Мы прямо сказали, что они видели, что мы сделали с точки зрения санкций, экспортного контроля в отношении России, это должно дать им представление о том, что мы можем сделать, если Китай действительно будет оказывать материальную поддержку РФ. Китай уже делает вещи, которые не улучшают ситуацию. Пекин стремится подорвать ту самую систему, от которой выиграл", - заявила Шерман.

При этом она осудила ситуацию с правами человека в Китае, экономическое давление на Литву и европейских компаний, таких как H&M, а также обвинения в "нечестной игре", включая кражу торговых секретов и интеллектуальной собственности.

Ранее другие высокопоставленные американские чиновники предупредили, что Вашингтон накажет Пекин, если выяснится, что он помогает российскому президенту Владимиру Путину в войне против Украины.

Министр финансов Джанет Йеллен, директор ЦРУ Николас Бернс и сама Шерман в последние недели предупреждали, что Китай столкнется со значительными издержками в случае оказания такой помощи, что стало резким изменением тона Вашингтона.

Кроме того, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Белый дом видит признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ через ряд прямых и непрямых каналов.

Как ранее сообщал УНИАН, государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

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