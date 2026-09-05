Россияне ударили ракетами по предприятию на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Известно о четырёх погибших.

Сегодня ночью россияне нанесли удар по Днепропетровской области, поразив промышленное предприятие, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Так, около 1 часа ночи он написал, что россияне нанесли несколько ударов по предприятию в Каменском. Перед этим воздушные силы предупреждали о запуске нескольких баллистических ракет в направлении Днепра.

Впоследствии Ганжа сообщил, что в результате удара четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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Еще трое пострадавших находятся в больнице, в частности, 30-летняя женщина – в реанимации.

Также ночью враг атаковал дронами Киевскую область, под ударом оказался Бориспольский район. Как сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, в результате атаки осколочные ранения получил мужчина, его госпитализировали.

Были повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

4 сентября россияне нанесли удар по СБУ

Днем российский дрон ударил по зданию СБУ в центре Киева на улице Владимирской. Попадание произошло в кабинет временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада. Самого Поклада в тот момент в кабинете не было.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов предположил, что наведение "Шахеда" для удара по зданию СБУ осуществлялось неподалеку от него российским агентом.

Комментируя атаку, президент Владимир Зеленский поручил руководителю СБУ адекватно и зеркально ответить на этот российский удар.

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