Учения провели во время визита Байдена в Токио.

Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в США, бомбардировщики пролетели над Японским морем рано утром во вторник и продолжили свой путь на юг - в направлении Восточно-Китайского и Филиппинского морей.

Южная Корея в официальном заявлении сообщила, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в ее опознавательную зону ПВО у восточного побережья страны, не вторгаясь в ее воздушное пространство.

В то же время в Токио проходил саммит Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором принимают участие США, Австралия, Япония и Индия. На встрече членов коалиции, созданной, в том числе, для противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, присутствовал Джо Байден.

Японские военные заявили, что они поднимали истребители в небо. Южнокорейские военные также подняли истребители в небо и заявили, что "приняли тактические меры для защиты от чрезвычайных ситуаций".

Власти Японии восприняли действия России и Китая как провокацию.

"Мы расцениваем военные учения, проведенные в разгар саммита между Японией, США, Австралией и Индией, как намерение продемонстрировать силу против Японии, которая принимала у себя встречу. Кроме того, тот факт, что это мероприятие проводилось в разгар саммита QUAD, делает его более провокационным, чем другие учения в прошлом. Когда международное сообщество реагирует на вторжение России в Украину, Китай действует вместе с агрессором, Россией. Мы не можем не беспокоиться об этом и не можем игнорировать это", - заявил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

Министерство обороны Китая подтвердило проведение учений после того, как с заявлениями выступили Япония и Южная Корея, заявив, что они были частью "ежегодного плана военного сотрудничества". Согласно заявлению Минобороны России, совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями продолжалось 13 часов.

Как сообщал УНИАН, ранее США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

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