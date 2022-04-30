Это знак уважения и доверия к Китайской Народной Республике, говорит Кулеба.

Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.

Об этом шла речь в интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы китайскому государственному агентству Xinhua.

Кулеба рассказал, что Будапештский меморандум настоящей безопасности не принес и потому Украина ищет альтернативу.

"В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных держав. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - отметил он.

Также министр заявил, что Украина надеется, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.

"Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединяться одними из последних.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал: "Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гарантии безопасности для Украины надо обсуждать после завершения войны, развязанной Россией.

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