Ожидается, что решение Китая, в том числе усложнит доставку товаров с AliExpress и других маркетплейсов.

Самолетам Boeing и Airbus, которые принадлежат подсанкционной компании из России, запретили приземляться в Китае.

Об этом сообщает РосСМИ со ссылкой на соответствующий документ компании Global Link Logistics.

Один из источников объяснил запреты тем, что российские авикомпании не предоставили запрошенные Китаем подтверждающие документы на право собственности самолетов.

Дело в том, что они были фактически национализированы после 24 февраля, но поскольку должным образом изъятие самолетов в соответствии с международными правилами проведено не было, самолеты продолжают числиться в иностранной собственности. Соответственно, Китай отказал в праве использовать свое воздушное пространство для этих судов.

Ожидается, что решение Китая, в том числе негативно повлияет на перевозчика "Авиастар", который является основным транспортным партнером популярного среди россиян маркетплейса AliExpress, а также "Почты Россия".

В парке авиакомпании числиться пять "Боингов", которые еженедельно совершали около 25 рейсов в Китай и обратно. Они перевозили около 700 тонн товаров в неделю, но теперь старый логистический маршрут стал неактуален. В то же время старые "Ту" перевозить такие объемы не могут.

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