Президент считает, что статус-кво Китая - это лучше, чем помогать России.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Киев устраивает нынешняя политика Китая в вопросе войны России против Украины.

Об этом он сказал во время своего онлайн-включения в рамках "Украинского завтрака" на экономическом форуме в Давосе.

На вопрос о позиции Китая в отношении России и может ли Китай играть какую-то роль в том, чтобы подталкивать РФ закончить войну, Зеленский ответил: "Я не уверен, что Китай это будет делать".

Президент выразил мнение, что Китай избрал политику статуса-кво в этом вопросе, и, по его словам, Украину это устраивает.

"Это лучше, чем помогать Российской Федерации... Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику. Поэтому нас устраивает этот статус-кво, скажу честно", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что не видит от Китая ни шагов против Украины, ни шагов в ее поддержку.

"Думаю, чего-то не хватает Китаю. Думаю, не хватает продолжения или иных отношений с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что здесь Соединенные Штаты Америки могут влиять на отношения с Китаем, и потом все это будет влиять на Россию", - отметил глава государства.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай.

После введения санкций правительством США Китай вдвое сократил экспорт технологий в Российскую Федерацию.

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