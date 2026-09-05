Военные США на учениях с ВСУ осознали, как нужно использовать бронетехнику на поле боя, - BI

По его словам, учения показали, что бронетехника может выживать и оказывать влияние на поле боя.

Командир армии США рассказал, что столкновение на учениях с украинскими бойцами помогло его войскам понять, как использовать бронетехнику в бою с большим количеством дронов.

Как пишет Business Insider, капитан Аллан У. Уотсон, командир роты "Блэкхок" 2-го батальона 7-го кавалерийского полка, написал статью об учениях, состоявшихся в апреле. В ходе учений, прошедших на полигоне Хоэнфельс в Германии, солдаты Уотсона сражались против специально сформированного противника – 1-го батальона 4-го пехотного полка, при поддержке 412-го полка Украинских сил беспилотных систем.

Уотсон отметил, что учения показали, что бронетехника, такая как боевые машины пехоты и танки, может выживать и оказывать влияние на поля сражений, кишащие беспилотниками, но войска должны уметь адаптироваться, гибко менять способы передвижения, укрытия и ведения боя.

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Так, военный рассказал, что украинское подразделение "Немезида", привнесло в учения реальный боевой опыт ведения боевых действий с использованием беспилотников, что стало серьезным испытанием для американских солдат. Разведывательные беспилотники отслеживали их передвижения, а у американских войск не было необходимых средств противодействия.

В ответ солдаты Уотсона изменили тактику использования бронетехники. Они прятали свои "Брэдли" в оврагах и среди деревьев, использовали рельеф местности для маскировки своих маневров, избегали предсказуемых маршрутов, которые, как они знали, ожидали от них украинские военные, и намеренно учитывали, как их будут воспринимать беспилотники сверху.

"Противник всё равно нас находил, – писал Уотсон в своей статье. – Но даже с помощью беспилотной разведки противнику приходилось использовать традиционные методы наземной разведки и проникновения. Хотя беспилотник мог идентифицировать нас сверху, использовать эту информацию могли только войска на земле".

В ходе боя американские войска теряли "Брэдли" и танки, однако, по словам Уотсона, это было ожидаемо в таких учениях, призванных имитировать реальный вооруженный конфликт.

При этом он подчеркивает, что эти потери не сделали его бронетехнику бесполезной. По его мнению, учения продемонстрировали, что бронетехника по-прежнему обеспечивает мобильность, защиту и огневую мощь, если её использовать с учётом угрозы со стороны беспилотников.

Бронетехника на фронте

Ранее военый эксперт Алексей Гетьман высказал мнение, что БМП, как и другая бронетехника, в какой-то момент вернутся на фронт. По его словам, и Украина, и Россия работают над созданием активной защиты от дронов.

При этом в настоящее время использование БМП на фронте минимально, поскольку предпочтение отдается более маневренной технике, способной не только быстро передвигаться, но и уклоняться от ударов.

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