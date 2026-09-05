РФ наращивает диверсии в Европе, и это приведет к случаной эскалации, – NYT

НАТО придется реагировать, когда очередная российская диверсия приведет к гибели людей.

Российские диверсионные операции в Европе становятся все чаще и масштабнее, а их последствия могут выйти из-под контроля и спровоцировать прямое противостояние России с НАТО. Об этом говорится в публикации The New York Times.

Одним из самых серьезных эпизодов стала неудачная атака российских дронов на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии. По данным немецких чиновников, за атакой стояло российское государство. Оба дрона, задействованные в операции, чудом не взорвались. В случае успешной атаки могли погибнуть или получить ранения люди, а дальнейшее развитие событий было бы непредсказуемым, отмечают авторы публикации.

Однако этот случай не единичен. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Европе фиксировались попытки установить зажигательные устройства на самолеты курьерской компании DHL, взорвать железнодорожные пути в Польше, а также поджечь склады и торговые центры в разных странах. По словам представителей западных служб безопасности, в последнее время такие атаки участились и стали более интенсивными.

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По оценкам экспертов, активизация диверсий частично связана с разочарованием Кремля ходом войны против Украины. Российские войска продвигаются крайне медленно, неся значительные потери, тогда как украинские дальнобойные удары наносят ущерб российским нефтеперерабатывающим предприятиям, военной логистике и складской инфраструктуре. При этом в Кремле воспринимают поддержку Украины со стороны Европы как часть более широкого противостояния с так называемым "коллективным Западом".

На этой неделе немецкие правоохранительные органы также начали расследование возможных диверсий в отношении оборонного предприятия в Мюнхене и двух электрических подстанций. В Польше произошел пожар на заводе по производству дронов, который чиновники назвали, скорее всего, диверсией. В то же время датская разведка сообщила о вербовке Россией граждан Дании для атак на оборонные компании.

Пока что эти атаки не привели к гибели или тяжким ранениям людей. Однако, как пишет NYT, появление жертв может создать для НАТО серьезный кризис, поскольку Альянс традиционно готовился к масштабному военному вторжению, а не к постепенной эскалации путем диверсий.

"В какой-то момент всё выйдет из-под контроля, кто-то пострадает, и это создаст для Альянса совершенно иную дилемму", – предупреждает бывшая посол США при НАТО Джулианна Смит.

Одним из ключевых рисков остается возможная попытка Кремля проверить на практике действенность статьи 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. В то же время западные спецслужбы не считают вероятным в ближайшее время прямое нападение России на страну НАТО с привлечением сухопутных войск.

В конечном счете, по мнению экспертов, главным сдерживающим фактором для Кремля остается готовность Запада действовать сообща. Глава Эстонской службы внешней разведки Каупо Росин заявил, что пока Владимир Путин понимает значение статьи 5, однако ситуация может измениться.

"Наше главное беспокойство, однако, касается будущего. Мы должны обеспечить, чтобы через шесть месяцев, год или пять лет Россия по-прежнему так же понимала, что сдерживание НАТО работает", – сказал он.

Российская угроза для Европы

Как писал УНИАН, в США смоделировали сценарий нападения России на Европу в 2028 году, в котором Москва атакует Молдову и наносит удар по Румынии, что приводит к жертвам среди гражданского населения. Реакция США и НАТО в симуляции выглядела вялой, что ставит под сомнение действенность 5-й статьи НАТО.

Участники моделирования признали, что американское общество не поддержит решительных действий, а без лидерства США Европа останется разделенной. По мнению экспертов, Путин может попытаться и в действительности распространить войну на страны НАТО.

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