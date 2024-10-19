Генерал увидел понимание тысяч людей и отметил истерику врагов Украины.

Мир наконец задумался о войне в Украине, и она перестает быть проблемой самих украинцев. Такое мнение высказал экс-командующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Отставной генерал отметил, что его недавнее выступление в британском аналитическом центре Chatham House вызвало значительный резонанс в мире.

"Значит мир задумался о войне. Значит война уже не только проблема Украины. Тогда надеемся, что действительно, когда в таких стенах начнут говорить дипломаты, пушки замолчат", - написал он в своем Телеграм.

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Залужный поблагодарил за "бешеную поддержку тысяч людей в интернете", а также тех, кто высказал свои мысли по поводу его речи в Chatham House.

"Я доволен и реакцией врагов. Их истерические конвульсии лишь подтверждают, что мы на правильном пути. Они нас боятся", - добавил он.

Что сказал Залужный в Chatham House

Как писал УНИАН, на днях Валерий Залужный произнес речь на авторитетной британской площадке Chatham House. В ней он жестко раскритиковал западных политиков за трусость и нерешительность в поддержке Украины.

В частности он отметил, что недостаточные поставки оружия в Украину были причиной провала летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году. Из-за этого была упущена возможность победить Россию силами одной только Украины.

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