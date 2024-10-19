Появление северокорейских солдат на фронте в Украине должно по-настоящему обеспокоить западных лидеров, говорит эксперт.

Вероятное появление северо-корейских военных на фронте в Украине для Запада означает необходимость сделать выбор: либо решительно поддержать план победы Зеленского, либо начать реальную подготовку к полномасштабной войне против России и ее союзников. Такое мнение на страницах The Telegraph высказал бывший офицер британской армии, военный эксперт Гамиш де Бреттон-Гордон.

Аналитик приводит три возможных сценария окончания войны в Украине, учитывая текущее положение дел. Худший сценарий предполагает победу России, которая, по мнению Гордона, фактически приведет к войне России против НАТО.

Наилучшим сценарием он считает окончание войны на условиях Киева с полным изгнанием российских оккупантов из Украины. "Однако достижение этого требует от НАТО полной преданности и полной поддержки плана Зеленского", - отмечает он.

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Третий и наиболее вероятный сценарий, который видит эксперт, заключается в том, что Запад проигнорирует или лишь частично поддержит план Зеленского. Результатом станет "прекращение огня на российских условиях", когда оккупированные Россией территории "будут признаны российскими". В более длительной перспективе Гордон ожидает, что Украина будет вынуждена восстановить свой статус ядерной державы, повышая риск будущего ядерного конфликта.

По мнению эксперта, западные лидеры, в частности британский премьер Кир Стармер, потеряли интерес к Украине и сосредоточились на внутренних проблемах. И в этом заключается опасность, если Украина проиграет.

Гордон предупреждает, что никакие кратковременные внутренние победы не могут перевесить "потенциальную катастрофу войны с Россией". Он отмечает, что за полученную помощь Кремль расплачивается с Ираном и КНДР ядерными технологиями. И это представляет опасность. Сам же Путин, по мнению Гордона, считает большинство западных лидеров "чрезмерно политкорректными, слабыми и неспособными принимать смелые решения".

"Поскольку очевидный союзник Путина Дональд Трамп планирует вернуться в Белый дом, сейчас настало время полностью поддержать план Зеленского или подготовиться к войне с Россией в течение следующего года или около того, возможно, без поддержки США", - резюмировал Гордон.

Военные КНДР могут вступить в войну против Украины

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея де-факто "включилась" в войну против Украины.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов уточнил, что Северная Корея передала в пользование России 11 тысяч своих военнослужащих, которых до 1 ноября хотят подготовить для участия в войне против Украины.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер уже обратился с официальным письмом к президенту Байдену, требуя жестко отреагировать на планы Москвы и Пхеньяна.

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