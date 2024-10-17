Экс-командующий ВСУ отмечает, что Россия сейчас формирует мощный альянс, и вряд ли только ради уничтожения Украины.

Полномасштабное российское вторжение в Украину стало следствием слабости "коллективного Запада" и его нежелания поддерживать глобальную систему безопасности. Об этом заявил экс-командующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений. Текст речи приводит "Украинская правда".

"Пользуясь слабостью Запада и непосредственно США, Россия в 2008 году начала расширение "пространства безопасности". Уже потом в 2014 году, под молчание все того же коллективного Запада Россия начала войну против Украины, которая в итоге стала самой кровавой войной 21 века в центре Европы", - заявил он.

По словам Залужного, западные политики находятся "в заложниках своих избирателей" и вынуждены "читать молитву" о необходимости избежания эскалации. Причиной этого он считает дальнейшие усилия Кремля по запугиванию Запада разговорами о "красных линиях" и бряцанием ядерным оружием.

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"Коллективный Запад не верил в Украину. Поэтому западная пресса, боясь Путина, давала Украине сначала три часа, потом трое суток. Затем, придя на помощь Украине, Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации, не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому мы не смогли достичь в 23-м году каких-то значимых успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны", - говорит экс-командующий ВСУ.

По мнению Залужного, именно летом 2023 года Украина потеряла возможность самостоятельно "подойти к завершению войны". Он отметил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея сформировали неформальный союз и расширяют свое влияние через БРИКС. Украинский посол выразил сомнение, что этот блок формируется только ради победы над Украиной.

Он также отметил, что Запад зря полагается на старое оружие, как гарантию своей военной мощи.

"Хотите вы этого или нет. Хотят этого ваши производители оружия с контрактами на руках, или нет, война, к сожалению, изменилась. Войны образца 1953 года уже не будет. Она закончилась летом 23-го года в Украине. В тот момент, когда на поле боя пришли роботы. (...) Их привел искусственный интеллект. (...) НАТО молчит. А что тогда с глобальной безопасностью? Или она до сих пор держится на истребителях, авианосцах и сверхдорогих ракетах? Я вас немного расстрою. Нет. К сожалению", - заявил генерал.

Другие заявления Залужного

Как писал УНИАН, в конце сентября Залужный заявил, что "ускоренное" членство Украины в НАТО является главным элементом гарантий безопасности необходимых для прочного мира. По его словам, партнеры "уже сейчас" могут защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины.

Также недавно экс-командующий ВСУ высказался против снижения мобилизационного возраста в Украине. По его убеждению, категорию 18-25-летних мужчин нужно максимально беречь, потому что "нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет".

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