Турецкий президент считает, что Украина должна полностью восстановить свою территориальную целостность.

Россия должна вернуть Украине контроль над полуостровом Крым. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к Четвертому саммиту лидеров Крымской платформы, пишет турецкое информагентство "Анадолу".

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является непоколебимой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - заявил Эрдоган

Он подчеркнул, что необходимость деоккупации полуострова является позицией Турции, ведь Анкара никогда не признавала российскую аннексию Крыма. Турецкий лидер также указал на "невыносимую боль", которую испытали крымские татары из-за российской оккупации, и пообещал продолжить политику поддержки этого народа.

Видео дня

Завершая свое выступление, Эрдоган очертил более широкие стремления Анкары по окончанию развязанного Россией конфликта.

"Наше искреннее желание заключается в том, чтобы война закончилась справедливым и длительным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - подчеркнул он.

Двойная игра Эрдогана

Как писал УНИАН, Турция под руководством Эрдогана не только стала единственной страной НАТО, которая не вводила санкции против России, но и помогает России обходить санкции, введенные другими странами. Также Турция стала важным хабом для экспорта российских нефти и газа.

Вместе с тем Турция предоставляет Украине военную помощь. Самым известным примером являются турецкие беспилотники "Байрактар", некоторые из которых были предоставлены вообще бесплатно. Также Турция поставляет Украине колесные бронеавтомобили и помогает строить военные корабли.

Вас также могут заинтересовать новости: