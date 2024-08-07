Вашингтон предупредил турецкое правительство, что продажа РФ американского оборудования является актуальной проблемой.

Вашингтон предупредил Турцию о "последствиях", если страна не ограничит экспорт в Россию американской военной техники, которая является жизненно важной для военной машины Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника департамента торговли.

Отмечается, что недавно помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле в рамках мероприятий по пресечению незаконной торговли. Его послание заключалось в том, что Турция должна больше работать, чтобы обуздать торговлю чипами американского происхождения и другими компонентами.

"Нам нужна Турция, чтобы помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как наложить последствия на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – сказал Аксельрод в заявлении для Financial Times.

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Аксельрод также сказал турецкому правительству, что эта торговля является "насущной проблемой", и призвал Анкару "принять и обеспечить выполнение запрета на перевозку контролируемых США товаров в Россию". Он добавил, что Москва "пытается использовать торговую политику Турции", чтобы получить доступ к американским товарам.

Министерство торговли США уже добавило 18 турецких компаний в свой "список организаций" в рамках этой торговли. Министерство финансов отдельно наложило санкции на многочисленные турецкие компании за якобы поставки военно-промышленного комплекса России.

Отмечается, что предупреждение Вашингтона является последним признаком того, как Турция сохранила тесные торговые связи с Россией. Это омрачило отношения между двумя союзниками по НАТО. США, ЕС и другие западные партнеры наложили широкие санкции на Россию после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, но Турция избегала ограничений и наоборот увеличила торговлю.

США особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, пробирается к российским ракетам и беспилотникам. Другой важной проблемой являются станки.

По словам официального представителя Министерства торговли США, Турция является вторым в мире после Китая источником высокоприоритетных товаров из США, отправляемых в Россию. Министерство торговли Турции отказалось комментировать обвинения США.

Экспорт Турции высокоприоритетных военных товаров, которые отправляются в Россию или вероятным посредникам стремительно вырос с начала войны. Согласно подсчетам FT на основе данных турецкой таможни, за первые шесть месяцев этого года он составил 85 миллионов долларов, что значительно превышает 27 миллионов долларов за аналогичный период 2022 года.

Значительная часть этих потоков может быть частью торговли товарами, которые исчезают и никогда не попадают на рынки предполагаемых мест назначения.

Обход санкций Россией

Ранее УНИАН писал, что Россия продолжает в больших масштабах производить ракеты и беспилотники, используя западные компоненты. Несмотря на многочисленные меры экспортного контроля, западные компании все еще несут значительную часть ответственности за предоставление России доступа к этим важным компонентам.

В 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций.

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