Под видом "турецкой газовой смеси" в Европу поставляется большое количество российского газа.

Турция поможет России по крайней мере частично вернуться на европейский рынок газа, что восстанавливает для Европы старые угрозы российского энергетического влияния. Об этом пишет Politico.

На прошлой неделе Турция объявила о том, что можно условно назвать "Турецкий поток-2". По словам министра энергетики страны Альпарслана Байрактара, государственная газовая монополия BOTAŞ теперь сможет экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь" - смешанного газа из разных источников. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная доля может быть больше.

Как отмечает Politico, российские нефтяные компании уже продают в Европу нефтепродукты из российской нефти через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь Газпром пытается "отмыть" экспорт российского газа. Хотя ЕС уже запретил перевалку российского сжиженного газа, предназначенного для Азии, через европейские порты, авторы статьи считают, что Европа может сделать больше.

Видео дня

"Российский газ все еще составляет 15% общего импорта газа в ЕС, даже обогнав поставки сжиженного газа США в Европу в этом году. Проще говоря, сейчас Европа тратит на российские энергоносители вдвое больше, чем на помощь Украине", - отмечает издание, призывая ЕС прекратить импорт российского газа через Турецкий поток.

Авторы статьи отмечают, что окончательно порвав связи с "Газпромом", Европа не погрузится в энергетический кризис. Российскую долю можно заменить поставками сжиженного газа из других регионов мира, а также потоками трубопроводного газа с насыщенных рынков Северо-Западной Европы.

"Турецкий поток" не только способствует дальнейшему экспорту российского газа, но и подрывает европейскую диверсификацию, наполняя рынок газом со скидкой. И этот дешевый российский газ ставит под угрозу проекты внутренней добычи в Черном море, одновременно задерживая альтернативный импорт сжиженного газа через терминалы в Греции, Хорватии и Польше, что создает риск создания безвыходных активов", - отмечает издание.

Российский экспорт энергоресурсов: последние новости

Как писал УНИАН, в июле Россия даже увеличила экспорт сырой нефти в Венгрию и Словакию через Украину, несмотря на украинские санкции против "Лукойла". Россияне просто поменяли компанию поставщика этой нефти: теперь это "Татнефть".

Также мы рассказывали, что представитель Офиса президента Михаил Подоляк запутался в собственных заявлениях о транзите российской нефти через Украину. Сначала он утверждал, что нефтепровод "Дружба" прекратит работать уже с 1 января 2025 года. Позже он исправился и заявил, что поставки нефти будут продолжаться до 2029 года.

Вас также могут заинтересовать новости: