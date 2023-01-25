Беспилотники будут помогать Украине защищаться от оккупантов.

В среду, 25 января, турецкая военная компания Baykar подарила украинским воинами два беспилотника Bayraktar TB2.

Как сообщили в Главном управлении разведки, ударные турецкие беспилотники будут помогать украинским воинам защищаться от российских оккупантов.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы бесконечно благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и устойчивую поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - отметили в ГУР.

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С 24 февраля беспилотники Bayraktar TB2 очень хорошо показали себя на поле боя в Украине. При этом в самой компании заявили, что не будут вести торговлю с Россией, потому что поддерживают Украину.

Кроме того, владелец компании купил земельный участок в Украине, на котором готов построить завод по производству БПЛА. Здесь планируют выпускать реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma, БПЛА Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

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