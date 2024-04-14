Раскрытые данные о помощи Китая России намного превосходят предыдущие оценки США.

США обвинили Китай в поставках России двигателей для крылатых ракет и дронов, а также станков для баллистических ракет, а также призвали Европу усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин, чтобы остановить поставки.

Как пишет Financial Times, раскрывая ранее засекреченные разведданные, высокопоставленные чиновники США заявили, что китайские и российские группы работают над совместным производством дронов на территории России. Они также заявили, что в прошлом году Китай поставил 90 процентов импортированных в Россию чипов, которые использовались для производства танков, ракет и самолетов.

Чиновники добавили, что Китай также помогает России улучшить ее спутниковые и другие космические возможности, чтобы помочь ей вести войну в Украине, а также предоставляет спутниковые снимки.

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Как отметил бывший главный военный аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер, такое раскрытие информации "намного превосходит предыдущие оценки и демонстрирует согласованную программу лидеров Китая" по оказанию помощи Москве в ведении войны в Украине.

Американские чиновники заявили, что Китай более двух лет наращивал поддержку России, и Пекин считал, что сможет избежать пересечения каких-либо красных линий, предоставив материальные средства, которые технически не приравниваются к "летальной" помощи. Однако китайская поддержка помогает России восстановить свою оборонно-промышленную базу и уменьшить влияние западных санкций и экспортного контроля.

Так, чиновники заявили, что несколько китайских групп, в том числе Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology и Hikvision, поставляли оптические компоненты для использования в российских системах вооружения, включая танки и бронетехнику. Они заявили, что Россия также приобрела военную оптику для оружия от iRay Technology и Северо-Китайского научно-исследовательского института электрооптики. Вашингтон также обвинил Dalian Machine Tool Group, одну из крупнейших компаний в Китае, в поставке инструментов в Россию.

Чиновники добавили, что китайские предприятия также поставляют России нитроцеллюлозу, что позволило Москве быстро расширить свои возможности по производству критически важных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды.

США призывают Европу надавить на Китай

В то же время США полагают, что европейское давление будет иметь решающее значение для того, чтобы убедить Пекин прекратить экспорт военной техники.

Помимо риторического давления, США хотят, чтобы Европа активизировала использование экономических инструментов. Один из источников отметил, что Европа ввела санкции против трех китайских компаний после вторжения, тогда как Вашингтон наложил санкции на более чем 100.

Пекин становится все более уверенным в том, что его поддержка Москвы не поставит под угрозу экономические отношения с Европой, так что санкции со стороны европейских стран могут оказать очень существенное влияние на изменение расчётов в Китае, считают источники.

Отношения Китая и России

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров во время встречи, 9 апреля в Пекине усилили призывы к более тесному сотрудничеству двух стран против "гегемонизма".

В то же время в начале апреля министр финансов Штатов Джанет Йеллен говорила, что Китай столкнется со "значительными последствиями", если его компании поддержат войну россиян против украинцев.

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