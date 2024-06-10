США планируют устроить Китаю 'беспилотный ад', чтобы удержать его от нападения на Тайвань, - WP

Однако, высокопоставленный американский военный командующий в Азии говорит, что время для реализации этого плана истекает.

Президент Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой силой захватить Тайвань к 2027 году. Соединенные Штаты вместе с региональными партнерами должны гарантировать, что китайское вторжение не увенчается успехом, пишет The Washington Post.

По словам высокопоставленного военного чиновника США в Тихоокеанском регионе, этот план зависит от быстрого создания и развертывания тысяч новых беспилотников, которые заполонят Тайваньский пролив и будут держать китайскую армию занятой до тех пор, пока не прибудет дополнительная помощь. Но время для воплощения этих планов в реальность истекает.

В соответствии со своей давней политикой "стратегической двусмысленности" Соединенные Штаты никогда не брали на себя обязательства встать на защиту Тайваня в случае нападения Китая. Президент Байден неоднократно заявлял, что отправит американскую армию для защиты Тайваня, хотя в своем последнем интервью он добавил новое предостережение: "Это будет зависеть от обстоятельств".

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Президент Дональд Трамп, похоже, с меньшей вероятностью вмешается от имени Тайваня, поскольку, находясь у власти, он сказал сенатору Республиканской партии, что, если Китай нападет, "мы ни черта ничего не сможем с этим поделать".

Для любого президента США послать американских мужчин и женщин на защиту маленькой демократии на другом конце света было бы очень трудным решением. Вот почему план А состоит в том, чтобы удержать Си Цзиньпина от попыток вторжения, гарантируя, что он никогда не посмотрит через Тайваньский пролив и не увидит легкой победы, сказал адмирал Сэмюэл Папаро, новый глава Индо-Тихоокеанского командования США.

"Они хотят предложить миру короткую и острую войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет собраться с силами. Моя задача - обеспечить, чтобы в период до 2027 года и далее американские военные и их союзники были способны одержать победу", - сказал Папаро в кулуарах ежегодного Диалога Шангри-Ла.

По словам Папаро, вероятная стратегия Китая состоит в том, чтобы сокрушить Тайвань массированной атакой без особого предупреждения. Си не хочет повторять ошибку президента России Владимира Путина в Украине в 2022 году, когда первоначальное полномасштабное вторжение России провалилось и переросло в длительную войну на истощение.

Ключом к срыву предполагаемой стратегии Си является стратегия США под названием "Адский пейзаж", сказал Папаро. Идея состоит в том, что, как только китайский флот вторжения начнет пересекать 100-мильный водный путь, разделяющий Китай и Тайвань, американские военные развернут тысячи беспилотных подводных лодок, беспилотных надводных кораблей и воздушных дронов, чтобы занять этот район.

"Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей", - сказал Папаро. "Чтобы я мог сделать их жизнь совершенно несчастной на месяц, что даст мне время для всего остального. Я не могу сказать вам, что там. Но это реально и достижимо".

В статье отмечается, что есть некоторые признаки того, что план "Адский пейзаж" продвигается вперед. В марте Министерство обороны объявило, что потратит 1 миллиард долларов на программу под названием "Репликатор" по созданию множества беспилотных надводных кораблей и воздушных дронов для этой самой миссии. Папаро заявил, что программа "Репликатор" показывает, что Соединенные Штаты также извлекают уроки из российско-украинской войны, где Украина внедрила инновации в области беспилотных технологий.

Сроки поставки этих систем неясны. Если стаи дронов не будут готовы к атаке, это может повысить вероятность затяжного конфликта, который повлечет за собой тяжелые потери для ВМС и ВВС США и, вероятно, распространится на таких союзников, как Япония, Южная Корея и Филиппины.

Даже если "Адский пейзаж" со временем сформируется, одни только рои дронов не смогут сравниться с масштабным наращиванием военной мощи Пекином на его стороне пролива. НОАК расширяет свои ядерные, военно-морские, военно-воздушные, кибер-, разведывательные и радиоэлектронные возможности с рекордной скоростью. По словам Папаро, военный бюджет Китая, вероятно, в три раза превышает то, о чем публично заявляет Пекин, то есть примерно в 700 миллиардов долларов в год. Между тем, согласно письму, отправленному в Конгресс в марте предшественником Папаро, бюджету Индо-Тихоокеанского командования не хватает 11 миллиардов долларов от того, что ему нужно только в этом году.

Финансирование плана обороны – не единственная проблема. У американских военных в настоящее время нет надежного способа остановить китайские гиперзвуковые крылатые ракеты-убийцы авианосцев. Космические активы США также уязвимы для атак Китая. Военные поставки США на Тайвань значительно отстают от графика. Японские официальные лица сообщили, что администрация Байдена затягивает просьбу Токио о создании новой совместной оперативной группы для помощи в подготовке к конфликту из-за Тайваня или в Южно-Китайском море, где Китай также становится более агрессивным.

Планирование усложняется еще и тем, что полномасштабное вторжение - не единственный вариант Си Цзиньпина. Китай может отказаться от нападения и просто заблокировать остров, как он, судя по всему, практиковал в прошлом месяце. Пекин также использует экономическое принуждение, политическое вмешательство и дезинформацию, чтобы заставить тайваньский народ воссоединиться и запутать его разум. Противодействие этим угрозам выходит за рамки компетенции Индо-Тихоокеанского командования.

Как военный чиновник, Папаро не играет официальной роли в международной дипломатии, но у него есть твердое мнение о том, что он называет "реваншистским, ревизионистским и экспансионистским" правительством Китая. Он считает, что четыре десятилетия попыток Запада убедить Китай провести политическую либерализацию потерпели неудачу, уступив место новой, более опасной эпохе для Азии.

"У региона есть два варианта. Во-первых, они могут подчиниться и в конечном итоге отказаться от части своих свобод… или они могут вооружиться до зубов", - сказал он. "Оба случая имеют прямые последствия для безопасности, свободы и благополучия граждан Соединенных Штатов Америки".

"Никто не считает гонку вооружений в Азии идеальным исходом. Но если Пекин будет настаивать на гонке вооружений, США и их партнёры не смогут позволить себе проиграть её. В отсутствие дальнейших действий со стороны Вашингтона Си Цзиньпин может вскоре прийти к выводу, что Тайвань принадлежит ему", - отмечает автор.

Конфронтация между США и Китаем

США не хотят вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня, однако не исключают, что могут применить силу. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Time.

Так, на вопрос журналиста, планирует ли Америка вмешиваться в конфликт своей армией, Байден сказал, что "это будет зависеть от обстоятельств".

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - заявил Байден.

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